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01/12/2023   10:07 م

حاضنة ومسرعة لريادة “الألعاب الإلكترونية”

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تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأسيس مسرعة وحاضنة للألعاب الإلكترونية، لتخريج 20 نموذجاً أولياً من الحاضنة و15 شركة ناشئة من المسرعة.

وعلمت مصادر أن المستهدف هو مشاريع التقنيات الناشئة لدعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية بمجال الألعاب الإلكترونية، وإزالة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع الألعاب الإلكترونية وذلك عن طريق أتمتته.

وكانت الوزارة أطلقت في عام 2022 مبادرة “GameFounders” السعودية، لتحفيز المبرمجين والمصممين والمسوقين والفنانين على الابتكار والريادة بعالم الألعاب الإلكترونية، ولعرض التجارب الناجحة في المجال، إضافة إلى تأهيل وتطوير الكفاءات في صناعة الألعاب الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.

حاضنة ومسرعة لريادة “الألعاب الإلكترونية”

مال وأعمال
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