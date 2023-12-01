مرض “غامض”.. والصين “تطمئن” العالم

طمأنت وزارة الخارجية الصينية العالم بأن السفر والسياحة والأعمال التجارية آمنة فيها بعد انتشار تقارير عن انتشار حالات إصابة بمرض الجهاز التنفسي الغامض، خاصة بين الأطفال.
المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين دعا إلى عدم القلق وأن الجهات الصحية في بلاده استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت لاحقاً مؤتمراً صحفياً تحدثت فيه عن الوضع الحالي.
وشغلت الصين العالم مجدداً بعد انتشار سريع لإصابات بأمراض تنفسية، أعادت للأذهان أزمة كورونا، وطلبت منظمة الصحة العالمية مزيدا من المعلومات، عن التهاب رئوي “لم يتم تشخيصه بعد”، منتشر بكثرة بشمال الصين.
من جهتها أرجعت السلطات الصينية زيادة الإصابات لرفع قيود كورونا وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة كالإنفلونزا والالتهاب الرئوي الميكوبلازما والفيروس المخلوي التنفسي إضافة إلى كورونا. وفق “أخبار 24”.
وتشهد مستشفيات في الصين ازدحاما شديدا من الأطفال المصابين، وصل عددهم لأكثر من 13 ألف مصاب في تياجين، فيما ألمحت وسائل إعلام إلى أن أعداد المرضى تفوق الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات.