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01/12/2023   10:11 م

“الإقلاع” عن اللحوم “يدعم القلب”

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أثبتت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة “ستانفورد” الأمريكية، أن الإقلاع عن تناول اللحوم والألبان واتباع نظام غذائي نباتي صارم، يساعدان على تحسين صحة القلب خلال 4 أسابيع فقط.

وجاءت هذه النتائج، وفقاً لدورية “غاما” العلمية، بعد تحليل بيانات 22 زوجًا من التوائم المتماثلة بعد خضوعهم لتجربة الإقلاع الكامل عن تناول اللحوم على مدى 3 أشهر، حيث انخفضت نسب الأنسولين والكوليسترول التي تشكل خطراً على صحة القلب.

بدوره، نصح رئيس الفريق المعني بالدراسة البروفيسور كريستوفر غاردنر مرضى القلب بالتحول إلى النظام النباتي، وليس فقط التقليل من تناول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث يزيد النظام أيضاً من البكتيريا النافعة في الأمعاء ما يساعد على الهضم. وفق “أخبار 24”.

“الإقلاع” عن اللحوم “يدعم القلب”

طب وتداوي
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