“التأمل” يعزز صحة كبار السن

تفيد ممارسة طقوس “التأمل” في تصفية الذهن وتخفيف التوتر والعصبية وتحسين التركيز لدى جميع الفئات العمرية، إلا أنه أيضاَ قد يكون حلاً فعالاً للتدهور العقلي لكبار السن فوق 65 عاماً.
وذهبت دراسة حديثة أجراها باحثون بكلية “لندن” الجامعية، إلى أن جلسات التأمل المنظمة لها تأثير بالغ في تعزيز القدرة العقلية لكبار السن، إلى جانب تحسن الوعي والتواصل والشعور بالهدوء والرضا العميق.
ويضم البرنامج المتبع في التأمل، جلسات عامة مدتها 9 أشهر، تليها جلسات مماثلة حول المحبة واللطف والرحمة، إضافةً إلى جلسات جماعية أسبوعية مدتها ساعتان، وتدريب منزلي يومي لمدة 20 دقيقة وخلوة لمدة يوم واحد. وفق “أخبار 24”.