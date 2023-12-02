ميزات جديدة بـ”تليغرام”

أطلق تطبيق “تليغرام” للمراسلة الفورية، مجموعة من الميزات الجديدة لجذب المزيد من المُستخدمين الجدد من تطبيقات ومنصات منافسة مثل “إكس” و”إنستغرام” و”واتساب” وغيرها.
وشملت الميزات الجديدة للتطبيق، ميزة النسخ الصوتي المجانية وهي تحويل الصوت إلى نص وترجمته أيضاً، وميزة الوصول السريع للقنوات المماثلة بمجرد البحث عنها، وميزة إعادة نشر القصص.
كما تضمنت أيضاً ميزة القصص المرئية، وميزة تلوين الملف الشخصي، وميزة القصص للقنوات، وميزة التفاعل بالوجوه التعبيرية داخل القنوات، إضافةً إلى ميزات أخرى متعلقة بالخلفيات وتصميماتها المبتكرة. وفق “أخبار 24”.