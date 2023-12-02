البحرين وقطر والإمارات ومصر تعزي بوفاة الأمير ممدوح

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات عزاء ومواساة، من ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية مصر، عبدالفتاح السيسي، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب ملك البحرين وأمير قطر ورئيس الإمارات عن خالص التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم العائلة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى خادم الحرمين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء، من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عبر خلالهما عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.
وتلقى الملك سلمان، برقيات مماثلة، من نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ومن رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ومن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.