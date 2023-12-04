“سلمان للإغاثة”.. دعم إنساني وطبي بـ6 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مجهوداته المتنوعة في عدة بلدان، بتوزيع 3.4 ألف كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مراكز الإيواء والمدارس بولاية القضارف في السودان، استفاد منها 18.4 ألف فرد.
كما وزّع المركز 1.7 ألف كرتون تمر في مراكز الإيواء والمدارس بمحلية جنوب الجزيرة في ولاية الجزيرة بالسودان، استفاد منها 10.3 ألف، وذلك ضِمن مشروع توزيع مساعدات التمور هناك.
فيما اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب بالمناظير للبالغين في مدينة نواكشوط بموريتانيا، والمُنفَّذ خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023، بمشاركة 16 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، 37 عملية جراحية نوعية باستخدام أحدث أجهزة المناظير والروبوت لجراحة القلب.
فيما اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، الذي نُفِّذ خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023، إذ أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 32 عملية جراحية، تكللت بالنجاح التام.
وخلال عملياته في أفغانستان، وزع المركز ألف سلة غذائية في مديرية كشك كهنة بولاية هرات، استفاد منها 6 آلاف فرد، وذلك ضِمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية على متضرري الزلزال في الولاية.
ومن جهة أخرى، وزع المركز 860 حقيبة شتوية في منطقتَيْ غزر وأستور بإقليم جلجت بلتستان في باكستان، استفاد منها 6 آلاف فرد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات.
وفي الصومال، وقّع المركز اتفاقية تعاوُن مشتركة مع المجلس النرويجي للاجئين، لدعم معهد برعو التقني في الصومال، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليون دولار. وفق “أخبار 24”.
وفي اتفاقية أخرى، وقّع المركز اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لحفر عدة آبار ارتوازية وتوفير المياه الصالحة للشرب في الصومال.
وسيجري بموجب الاتفاقية حفر 15 بئراً من المياه بعمق 250 مترًا، وعمل خزان علوي بحجم 20 مترًا مكعبًا من الخرسانة بارتفاع 5 أمتار من سطح الأرض لكل بئر، وتخصيص مكان لتحميل شاحنات المياه، وتركيب نظام الطاقة الشمسية، وتركيب نظام طاقة ومولد كهرباء بقوة 30 حصانًا، يستفيد منها 400 ألف فرد، بقيمة 2.5 مليون دولار.