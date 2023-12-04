“جيسوس” يحدد أجانب “الهلال” أمام ناساجي

اجتاز المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الاختبارات الطبية التي أجريت له قبل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة التي أداها فريق الهلال، أمس الأحد، وبالتالي فقد تصدر اسمه قائمة المحترفين الأجانب الخمسه الذين اختارهم المدير الفني جورجي جيسوس لمواجهة ناساجي الإيراني في آخر مباريات الفريق في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
واختار جيسوس إلى جانب ميتروفيتش حارس المرمى المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش والمهاجم البرازيلي ميشايل ديلغادو.
وفي الوقت ذاته فضّل جيسوس إراحة البرازيلي مالكوم ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز.
وفي المقابل سيغيب عن الفريق الهلالي في مباراته اليوم بشكل مؤكد محمد العويس وحسان تمبكتي لتطبيقهما برنامجيهما التأهيليين إلى جانب ياسر الشهراني الذي بدأ برنامجه اللياقي استعداداً للدخول في التدريبات الجماعية. وفق “سبورت 24”.