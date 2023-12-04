نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “جيسوس” يحدد أجانب “الهلال” أمام ناساجي
04/12/2023   8:34 ص

“جيسوس” يحدد أجانب “الهلال” أمام ناساجي

+ = -
31

اجتاز المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الاختبارات الطبية التي أجريت له قبل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة التي أداها فريق الهلال، أمس الأحد، وبالتالي فقد تصدر اسمه قائمة المحترفين الأجانب الخمسه الذين اختارهم المدير الفني جورجي جيسوس لمواجهة ناساجي الإيراني في آخر مباريات الفريق في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

واختار جيسوس إلى جانب ميتروفيتش حارس المرمى المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش والمهاجم البرازيلي ميشايل ديلغادو.

وفي الوقت ذاته فضّل جيسوس إراحة البرازيلي مالكوم ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز.

وفي المقابل سيغيب عن الفريق الهلالي في مباراته اليوم بشكل مؤكد محمد العويس وحسان تمبكتي لتطبيقهما برنامجيهما التأهيليين إلى جانب ياسر الشهراني الذي بدأ برنامجه اللياقي استعداداً للدخول في التدريبات الجماعية. وفق “سبورت 24”.

“جيسوس” يحدد أجانب “الهلال” أمام ناساجي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885280573.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com