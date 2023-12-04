“الجابر”: افخروا بـ”البليهي” ولا حرج

أشاد لاعب المنتخب الوطني السابق سامي الجابر، بأداء لاعب الهلال علي البليهي مع الفريق والأخضر خلال الفترة الماضية.
ونشر الجابر عبر حسابه على منصة “إكس” صورة للبليهي خلال مواجهته لعدد من النجوم العالميين مثل لاعب النصر كريستيانو رونالدو ولاعب الاتحاد كريم بنزيما ولاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وعلق عليها قائلا: “14 كرة ذهبية وكرة الماسية واحدة فقط، افخروا بالبليهي ولا حرج “.
ورد البليهي على إشادة الجابر قائلا: “أحجار الدنيا كلها لو أحطها في كفة وأنت في كفة أخرى يترجح كفتك، أحد أكبر أساطير آسيا وأحد مفاخر الوطن والمشرف الأول لنا عالميًا يمدحك ويدعمك شيء كبير ويعني لي الكثير، ربي يقدرني أسعدكم دائمًا، شكرًا أخوي الكبير أبو عبدلله على دعمك غير المستغرب”.
ليرد سامي الجابر مرة أخرى قائلا: “حبيبي والله يا علي.. أنا أحد جماهيرك في المدرج سواء بشعار الوطن أو بشعار الزعيم.. نحتاج أمثالك كثيراً، الإمكانيات والمستوى تتطور بالتدريب والاجتهاد”. وفق “سبورت 24”.
وتابع الجابر: “ذهنيتك وتركيزك داخل المستطيل الأخضر ولدت معك ما شاء الله ثقتك بنفسك تُدرس.. رغم صلابتك وقوتك لا أتذكر أنك تعمدت الإيذاء الجسدي لخصومك أنت صاحب أداء راقي وخلق رفيع”.
وكان البليهي قد شارك في فوز الهلال على النصر في ديربي الرياض بنتيجة 3-0، قبل أن يتعرض للطرد في الدقائق الأخير من اللقاء.