100 مليون لتطوير أنظمة “الاستثمار”

كشفت شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية اتفاقية إطارية مفتوحة لتطوير خدمات وتطبيقات أنظمة الاستثمار التقنية بما يشمل صيانة الأنظمة الحالية وتوفير خبرات استشارية لبناء أنظمة جديدة مع وزارة الاستثمار.
وأوضحت الشركة أن القيمة التقديرية المخصصة للاتفاقية تبلغ 100 مليون ريال لمدة 4 سنوات، مضيفا أن الاتفاقية شملت تطوير خدمات أنظمة الاستثمار التقنية في وزارة الاستثمار بما يشمل تحديث الأنظمة الحالية إلى آخر الإصدارات وتطبيق الأنظمة التقنية اللازمة.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تشمل أيضا صيانة الأنظمة الحالية وتحديثها إلى آخر الإصدارات والحرص على استمرارية الأعمال في الأنظمة التقنية اللازمة لتفعيل النموذج التشغيلي للوزارة الذي يصب في استراتيجية الوزارة المؤسسية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر جميع المبادرات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمر وذلك من خلال خدمات إدارة وصيانة وتشغيل التطبيقات ذات العلاقة برحلة الاستثمار ورحلة المستثمر. وفق “أخبار 24”.