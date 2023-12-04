“وقاية” تنصح بعدم السفر لـ”25″دولة

حددت هيئة الصحة العامة 25 دولة نصحت بعدم السفر إليها إلا في حالة الضرورة، نظراً لمستوى الخدمات الصحية والأمراض المعدية المنتشرة داخلها، وذلك ضمن تحديث نشرته الاثنين لتنبيهات السفر والإرشادات الوقائية.
وجاءت ضمن الدول التي نصحت بتجنب السفر إليها إلا في حالة الضرورة، نظراً لمستوى الخدمات الصحية والأمراض المعدية المنتشرة داخلها، تايلاند، والسلفادور وهندوراس، ونيبال وموزمبيق وجنوب السودان وسوريا وأوغندا والكونغو الديموقراطية وسيراليون والهند وإثيوبيا ونيجيريا وباكستان والفلبين، وغانا وجواتيمالا، وتشاد وكينيا وبنغلاديش وأفغانستان والعراق، إضافة إلى زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر.
وأوضحت الهيئة أن الأمراض النشطة حالياً في الدول المذكورة ضمن التصنيف الأصفر، هي الكوليرا وحمى الضنك وفيروس نينباه والحصبة والحمى الصفراء وجدري القرود وحمى القزم، وذكرت أن الأمراض متكررة الرصد هي شلل الأطفال والملاريا وكوفيد 19 والدرن والتهاب الدماغ الياباني والملاريا وحمى زيكا وداء الليشمانيا، باستثناء زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر، لانتشار الكوليرا وحمى الضنك. وفق “أخبار 24”.
ودعت وقاية المسافرين إلى الدول التي تنتشر بها الأمراض حسب كل تصنيف (الأصفر والأحمر)، إلى عدم ملامسة الجلد عن قرب مع الأشخاص المصابين وتجنب التقبيل أو عناق الشخص المصاب، وملامسة الأشياء والمواد التي يستخدمها المصاب وعدم مشاركة أواني الأكل والأكواب، وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم يحتوي على الكحول، وتقصير مدة الإقامة والاختلاط وحضور الأنشطة واتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية.