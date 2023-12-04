أمطار خفيفة على بعض “المناطق”

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الاثنين أن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
وأوضح المركز أن بعض محافظات ومدن الرياض تشهد أمطارا خفيفة مصحوبة برياح نشطة، ولايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب. وفق “أخبار 24”.