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جديد المحليات > “39 ألف” مخالفة بالنقل البري والبحري
05/12/2023   4:41 م

“39 ألف” مخالفة بالنقل البري والبحري

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أسفرت جولات الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل عن ضبط أكثر من 39 ألف مخالفة في أنشطة النقل البري والبحري.

وأفادت الهيئة أنها نفذت أكثر من 265 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر نوفمبر الماضي للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل.

وأضافت أن عدد أنشطة الفحص بالنقل البري بلغ أكثر من 260 ألفاً، وفي النقل البحري 5 آلاف، وفي السككي جولتين، مشيرة إلى أنها ضبطت 39.7 ألف مخالفة بالنقل البري، و89 مخالفة بالنقل البحري. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الهيئة أبرز المخالفات المرصودة ومنها تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغاة، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، فيما تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد المخالفات المرصودة، بينما سجلت الباحة أقل عدد من المخالفات.

نفذت أكثر من 265 ألف عملية فحص لأنشطة النقل

“39 ألف” مخالفة بالنقل البري والبحري

جديد المحليات
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