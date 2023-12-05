5 أهداف لـ “مؤسسة الشعب المرجانية والسلاحف”

كشف تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، عن أبرز أهدافها ونطاق عملها واختصاصاتها.
وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقرها الرياض، وتهدف المؤسسة إلى حماية الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإدارتها وإنمائها واستدامتها، وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتدهورة، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ويكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي في سواحل وجزر ومياه البحر الأحمر التابعة للمملكة عدا المناطق المحمية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وتقوم المؤسسة بإجراء الدراسات والبحوث وجمع البيانات وبناء قواعد المعلومات للشعب المرجانية والسلاحف ومراقبة وتقييم الحالة البيئية وإصدار تقارير دورية عنها، وإصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة باختصاصها، والموافقة على الخطط والبرامج والدراسات التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية والسلاحف.
وتصدر المؤسسة قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، إضافة إلى إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالاختصاص، واعتماد البرامج التدريبية المهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة، كما تنظم المؤسسة الاستثمار البيئي في تلك المناطق، وتمثل المملكة في الخارج بالمجالات المتعلقة بعد التنسيق مع الوزارة. وفق “أخبار 24”.
ويكون للمؤسسة مجلس إدارة بعضوية: ممثلين من (وزارة البيئة، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، المديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وممثل من شركة نيوم، وآخر من شركة البحر الأحمر الدولية).
ويعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية، وتحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف.