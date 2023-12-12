نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النفط” يرتفع قبيل قرارات “الفائدة”
12/12/2023   10:33 ص

“النفط” يرتفع قبيل قرارات “الفائدة”

+ = -
48

صعدت أسعار النفط، (الثلاثاء)، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4% إلى 71.58 دولار للبرميل.

يأتي ذلك قبيل ساعات من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، والمرتقب بوقت لاحق اليوم، في حين سينتهي غدا (الأربعاء) اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر الماضي، أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر. وفق “أخبار 24”.

“النفط” يرتفع قبيل قرارات “الفائدة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885281322.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com