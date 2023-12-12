“النفط” يرتفع قبيل قرارات “الفائدة”

صعدت أسعار النفط، (الثلاثاء)، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4% إلى 71.58 دولار للبرميل.
يأتي ذلك قبيل ساعات من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، والمرتقب بوقت لاحق اليوم، في حين سينتهي غدا (الأربعاء) اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر الماضي، أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر. وفق “أخبار 24”.