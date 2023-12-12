الدراسة عبر “مدرستي” بجدة ومنطقتين

أعلنت الإدارات التعليمية في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية، غداً في جميع المدارس، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول تقلبات الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع.
وتضمن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد عبر منصة “مدرستي”، محافظات العُلا وينبع والجموم والعيص والكامل وبحرة، وجدة ورابغ وخليص، وذلك لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما قررت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية بالجامعة وتحويلها -عن بُعد-، ونوهت بأن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، فيما انضمت جامعة طيبة والجامعة الإسلامية لتعليق الدراسة الحضورية حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، على أن تستمر الدراسة عن بُعد. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم إلى الأربعاء وتوقعات بهبوب رياح هابطة نشطة السرعة.