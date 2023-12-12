“أمطار” وانخفاض “حرارة” بمعظم المناطق

تشهد عدة مناطق اليوم (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة.
وتشمل الحالة الجوية الممطرة، أجزاءً من مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل الساحلية منها.
ويتبع هطول الأمطار وفق التوقعات، انخفاض في درجات الحرارة بمناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وشمال المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.