شهادة “صديق الطفل” لـ “4 مستشفيات”

في إنجاز جديد لوزارة الصحة، حصلت 4 مستشفيات تابعة للوزارة على لقب وشهادة الاعتماد باعتبارها “مستشفى صديقا للطفل”، بفضل اجتيازها معايير الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.
ونال هذه الشهادة كل من: مستشفى النساء والولادة والأطفال في منطقة الجوف، ومستشفى ضرماء العام، ومستشفى حوطة بني تميم، بالإضافة إلى مركز صحي عروة بالمدينة المنورة.
وعملت هذه المستشفيات على تعزيز الوعي والثقافة حول أهمية الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات، وتضمنت جهود التوعية المحاضرات العلمية، وورش العمل، والنشرات، والفيديوهات التثقيفية، بهدف تحفيز العاملين في القطاع الصحي والمجتمع بشكل عام للتقليل من استخدام بدائل حليب الأم.
وأكدت “الصحة” أن معايير شهادة الاعتماد كصديق للطفل تضمنت الامتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، واتباع سياسة تغذية الرضع بشكل روتيني للعاملين والأسر، إلى جانب تطبيق نظم رصد وإدارة بيانات مستمرة، وضمن الممارسة السريرية، ويتم التركيز على مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية مع الحوامل وأسرهن، وتيسير التلامس بين الأم والمولود، ودعم الأمهات في بداية ومواصلة الرضاعة الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مبادرة “صديق الطفل” أطلقتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف عام 1991م، وتسعى لخلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية وتدريب العاملين على تقديم المساعدة وتعزيز الرضاعة الطبيعية.