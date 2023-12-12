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12/12/2023   10:41 ص

“إكس” تدخل عالم مكالمات “الفيديو”

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تخطط منصة إكس المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لإدخال ميزة مكالمات الفيديو عبر المساحات الصوتية، وذلك بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وتهدف المنصة من إضافة تلك الميزة إلى زيادة التفاعل بين الجمهور عبر الشبكة الاجتماعية، لتصبح وسيلة المشتركين للتواصل دون الحاجة للانتقال لمنصات أخرى.

وكشف إيلون ماسك عن العمل على إضافة الفيديو إلى المساحة الصوتية لتكون ميزة بسيطة يمكن تشغيلها أو إيقافها، بحيث يتاح انتقال بث الفيديو إلى الشخص الذي يتحدث إن كان هناك أكثر من متحدث واحد. وفق “أخبار 24”.

ويرى أنه من المفيد رؤية لغة جسد الأشخاص أثناء حديثهم؛ إذ يمكن للمستمع الحصول على المزيد من المعلومات إن كان بإمكانه رؤية وجه ولغة جسد المتحدث إن رغب في ذلك.

“إكس” تدخل عالم مكالمات “الفيديو”

مال وأعمال
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