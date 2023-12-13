“سفارة” أمريكية جديدة بالرياض

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، حجر الأساس لمبنى جديد لسفارتها بالعاصمة الرياض، يجمع تصميمه بين التراث المعماري التقليدي للمملكة والتصميم الحديث، مع التركيز على أحدث ميزات الأمن والاستدامة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبنى الجديد يقع ضمن الحي الدبلوماسي بالرياض، على مساحة 27.5 فدان (11.1 هكتار). وأنه سيكون “علامة بارزة” في الشراكة الثنائية الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة وتأكيدا على الالتزام بتعزيز العلاقات.
وشارك في مراسم وضع حجر الأساس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنعيم، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني.
وأكد “بنعيم” أهمية مبنى السفارة الجديد لما يحمله من دلائل ملموسة على عمق واستمرارية العلاقات السعودية الأمريكية، مشيداً بتصميم المبنى المستوحى من البيئة والجيولوجيا المحلية، والذي سيستخدم أحدث التقنيات وأنظمة الطاقة المتجددة.
من جهته، ذكر السفير الأمريكي، أن السفارة الجديدة ستكون أكبر سفارة في المملكة، ورمزاً لتوسع العلاقات بين البلدين، التي لا تقتصر على قطاعي الطاقة والأمن فقط، بل تشمل أيضًا قطاعات الأعمال التجارية والتكنولوجيا والتعليم والابتكار ولا سيما مجالات الفنون والثقافة على نحو متزايد.
وأضاف أن المبنى الجديد المتطور سيوفر بيئة عمل حديثة وآمنة وفعالة للموظفين داخل السفارة، وسيشكل رمزًا قوياً لشراكة الولايات المتحدة الدائمة مع المملكة العربية السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الخارجية الأمريكية، أنها كانت قد استحوذت على هذه الأرض في أوائل عام 2020، مبينة أن تكلفة بناء السفارة إلى جانب إنشاء قنصلية جديدة في جدة والتخطيط لإنشاء قنصلية جديدة في الظهران؛ أكثر من مليار دولار.