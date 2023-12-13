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جديد المناطق > “بن فرحان” يبحث “القضايا المشتركة” مع نظيره الإيراني
13/12/2023   1:59 م

“بن فرحان” يبحث “القضايا المشتركة” مع نظيره الإيراني

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بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، في جنيف، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل إلى سويسرا في تاسع جولاته من المباحثات الدبلوماسية الدولية، والتي كان آخرها في كندا، وذلك استكمالًا لجهودها التي انطلقت الشهر الماضي، لتناول قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية خاصةً فيما يخص الحرب في فلسطين.

وترأس بن فرحان وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وفق “أخبار 24”.

“بن فرحان” يبحث “القضايا المشتركة” مع نظيره الإيراني

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