“سناب” ينتج صوراً ومرئيات بـ”الذكاء”

كشف تطبيق “سناب شات” عن إضافة ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لاشتراك “سناب بلس” المدفوع الذي وصل عدد مستخدميه الآن إلى 7 ملايين عضو، والتي يمكن من خلالها إنتاج صور ومرئيات.
وأوضحت المنصة أنها أضافت طريقة جديدة من أجل توليد صور ومرئيات عبر الذكاء الاصطناعي، باستخدام المطالبات النصية، مما يتيح إنتاج أعمال فنية إبداعية.
ويستطيع مشتركو “سناب بلس” استخدام هذه الميزة من خلال النقر على زر AI من شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيمن من واجهة الكاميرا، حيث يؤدي هذا إلى فتح نافذة تتيح للمستخدمين كتابة مطالبة نصية أو الاختيار من الخيارات المعدة سابقًا.
ويولد الذكاء الاصطناعي صورة بناءً على المطالبة، مما يسمح للمستخدمين بتحريرها وإضافة رسالة قبل إرسالها إلى الأصدقاء والعائلة، كما تطرح المنصة أيضًا ميزة توسيع الصورة بالذكاء الاصطناعي التي تجعل موضوع الصورة يظهر بعيدًا عن الكاميرا عبر ملء مساحة الخلفية. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة من خلال التقاط لقطة مقربة والضغط على أيقونة “Crop” في واجهة الكاميرا واختيار “Extend” من أجل توسيع الصورة.