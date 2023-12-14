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جديد المحليات > “الديوان” ينعى والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي
14/12/2023   1:41 م

“الديوان” ينعى والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي

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نعى الديوان الملكي، والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي، وسيصلى عليها اليوم (الخميس)، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

“الديوان” ينعى والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي

جديد المحليات
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