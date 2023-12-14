“الإيجارات” ترفع التضخم لـ”1.7″

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بلوغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى نحو 1.7% خلال شهر نوفمبر 2023، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، متأثراً بارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 9.4%.
وعزت الهيئة الارتفاع خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر السابق إلى ارتفاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3% والذي تأثر بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.7 ، وكذلك ارتفعت أسعار كل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.
وأوضحت الهيئة أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي؛ إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023، وقد تأثر بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8%.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.2%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3 متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.6% ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9% متأثراً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات، كذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية متأثرة بانخفاض الملابس الجاهزة.
وفي سياق متصل ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 2.4 % خلال شهر نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وهو أعلى مما كان عليه في أكتوبر 2023 حيث بلغت 1.0%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الكيمائية بنسبة 23.8 %. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الهيئة أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 5.2 % نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيمائية والمنتجات النفطية المكررة، وسجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 3.5 %؛ نتيجة لارتفاع منتجات الألبان بنسبة 15.3 % وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 3.2 %.