“القتل” حداً لناحر ابنته بـ”الرياض”

نفذت وزارة الداخلية، الخميس، حُكم القتل حداً في مواطن بمنطقة الرياض، قتل ابنته، وذلك باستدراجها وطعنها بسكين عدة طعنات ثم نحرها مما أدى إلى وفاتها.
وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني محمد المطيري، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وقتل ابنته منى، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً.
وأبانت أن الحكم أيد من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بمنطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة حرص المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.