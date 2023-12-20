أمير الرياض يتابع مشروع “تصريف السيول”

اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بالمنطقة، المعد من قبل أمانة المنطقة، وذلك خلال استقباله، في مكتبه بقصر الحكم، اللجنة الرئيسية للدفاع المدني، التي تضم في عضويتها عدداً من الجهات والقطاعات بالمنطقة.
وشاهد أمير الرياض، مع الحضور، عرضًا مرئيًا قدمته أمانة المنطقة حول مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بالمنطقة، واستمع لشرح عن استعدادات الأمانة لموسم السيول والأمطار لعام 1445هـ، وتغطية شبكات السيول في مدينة الرياض.
وتابع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز المخطط الزمني لمشاريع شبكات السيول في مدينة الرياض الجاري طرحها وترسيتها، وتابع عرضاً حول مشروع معالجة مواقع تجمعات مياه السيول والأمطار بمدينة الرياض، وعرضاً حول مشاريع التأهيل والتطوير البيئي لوادي السلي وروافده الجاري تنفيذها. وفق “أخبار 24”.
كما استمع لشرح حول مشاريع درء أخطار السيول الجاري تنفيذها في بلديات المنطقة، إلى جانب مناقشة تغطية مشاريع درء أخطار السيول المتوقعة حسب الخطة الخمسية لأمانة المنطقة والفرضيات التي قامت بها لاختبار تلك المشروعات.