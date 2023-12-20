نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > كمبادرة شكر وعرفان.. بلدية الخرج تنظم ملتقي المتقاعدين الأول
20/12/2023   1:52 م

كمبادرة شكر وعرفان.. بلدية الخرج تنظم ملتقي المتقاعدين الأول

+ = -
54

نظمت بلدية محافظة الخرج ملتقى المتقاعدين الأول والذي أقيم بمقر البلدية كمبادرة شكر وعرفان وتقدير لكل مَن ساهم في خدمة البلدية طوال السنوات الماضية.

وشهد الملتقى حضور كبير من المتقاعدين من مختلف الأعمار الذين عاشوا قمة السعادة أثناء التقائهم بزملائهم والحديث معهم عن الذكريات الجميلة التي جمعتهم في فترة عملهم ببلدية الخرج.

وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن عبدالله الزيد أن إقامة ملتقى المتقاعدين الأول يعد أقل تقدير يقدم لهم نظير ما قدموا خلال مسيرتهم العملية التي كانت تحمل الإخلاص والتفاني في العمل.

وأشار أن مثل هذه المناسبات تعد سمة تغرس في نفوس المتقاعدين الذكرى الجميلة وتجدد اللقاء بينهم وبين زملائهم الذين عاصروهم في فترة عملهم.

وأكد “الزيد” أن ملتقى المتقاعدين من منسوبي بلدية الخرج سوف يستمر تنظيمه في كل عام ليكون حلقة وصل بين موظفين البلدية المتقاعدين.

كمبادرة شكر وعرفان.. بلدية الخرج تنظم ملتقي المتقاعدين الأول

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885282143.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com