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جديد المحليات > “النفط” يواصل الارتفاع
20/12/2023   10:36 ص

“النفط” يواصل الارتفاع

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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بتطورات الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، بما يعادل 0.1 %، لتصل إلى 79.29 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.11 دولار للبرميل مرتفعًا 17 سنتا بنسبة 0.2 %.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس إن الولايات المتحدة اشترت 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليونا مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي. وفق “أخبار 24”.

وكشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام، ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية اليوم.

“النفط” يواصل الارتفاع

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