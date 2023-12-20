“الانحراف المفاجئ” أبرز أسباب الحوادث المرورية

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة آمنة، من أبرز مسببات الحوادث المرتبطة بالنقل البري لعام 2022.
وأفادت الهيئة في نشرة إحصاءات النقل البري لعام 2022، أن حوادث الانحراف المفاجئ بلغت 475 ألف حادث، يليها عدم ترك مسافة آمنة بإجمالي 459 ألف حادث، والانشغال عن القيادة بإجمالي 194 ألفا، ثم مخالفة أحقية المرور بـ 185 ألف حادث.
وأظهرت النشرة، انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة داخل المدن إلى 55.5%، منخفضة بنسبة 6.8% عن عام 2021، كما انخفض عدد الوفيات من الحوادث المرورية بنسبة 2.1%، حيث بلغ 4555 وفاة، مقارنة بـ 4652 وفاة في 2021، وانخفضت الإصابات بنسبة 4.2%، حيث بلغت 24.4 ألف إصابة، مقارنة بـ 25.5 ألف إصابة في 2021.
وأوضحت البيانات أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لعام 2022 بلغ 10.3 مليار ريال وصافي أقساط التأمين المكتتبة 9.8 مليار ريال، كما بلغ صافي المطالبات المتكبدة 7.7 مليار مرتفعا بنسبة 25.5% عن عام 2021، وصافي الأقساط المكتسبة 8.5 مليار ريال، كما بلغ إجمالي وثائق التأمين 7.6 مليون وثيقة لعام 2022 مرتفعا بنسبة 26.9% عن عام 2021.
وبينت الإحصاءات أن عدد ركاب النقل العام بالحافلات ارتفع بنسبة 234% عن عام 2021م، حيث بلغ أكثر من 43.5 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي الحافلات داخل المدن أكثر من 39.1 مليون راكب لعام 2022 مقابل 9.9 مليون راكب لعام 2021 فيما كان عدد ركاب الحافلات بين المدن نحو 4.4 مليون راكب، مقابل 3.2 مليون راكب لعام 2021.
وفيما يخص نشاط توجيه المركبات، أوضحت النشرة أن عدد الرحلات لنقل الركاب بالسيارات الصغيرة لعام 2022 بلغ 71 مليون رحلة مرتفعا بنسبة 8%عن عام 2021 عبر 318 ألف سيارة مرتفعا بنسبة 11.2 % عن عام 2021. وفق “أخبار 24”.
كما ارتفعت حركة الشاحنات القادمة والمغادرة عبر المنافذ البرية لعام 2022 بنسبة 22.3% عن عام 2021، كما بلغت كميات الشحن البري الداخلي على الطرق البرية 209 ملايين طن لعام 2022 مرتفعة بنسبة 6.1%عن عام 2021، وكان أعلى المنافذ البرية حسب عدد الشاحنات القادمة والمغادرة، منفذ البطحاء بـ 1.2 مليون شاحنة، تلاه منفذ الحديثة بـ 529 ألف شاحنة، ثم جسر الملك فهد بـ 360 ألف شاحنة، والخفجي بـ 309 آلاف ثم الرقعي بـ 205 آلاف شاحنة.