تأهيل “1000 فيضة وروضة” بمناطق المملكة

وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اتفاقيات مع 5 محميات ملكية لإعادة تأهيل أكثر من 1000 فيضة وروضة على مستوى المملكة.
وتم توقيع الاتفاقيات مع محميات (الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، والملك عبدالعزيز الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والملك خالد الملكية)، وذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز للتعريف بالخطة التنفيذية لمبادرة تأهيل الفياض والروضات، وأهدافها، وآليات الشراكة والتعاون مع المحميات الملكية لتنفيذها.
وتضمنت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة حول أهداف المبادرة والمعايير المتبعة للتقييم، والتقنيات المستخدمة في التأهيل، وطرق تقييم مخرجات إعادة التأهيل، وأبرز مجالات التعاون والشراكة بين المركز والمحميات الملكية في أعمال التأهيل والتنمية المستهدفة والشراكة المجتمعية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز خالد العبدالقادر، أن تنفيذ المرحلة الأولى سيتضمن إعادة تأهيل 100 فيضة وروضة من خلال زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة، ونثر البذور، واستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار.
وتتجاوز المنطقة المستهدفة بالتأهيل 225 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة داخل نطاق واحد بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون هكتار من أراضي الفياض والروضات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز نفّذ عددًا من مشاريع الاستزراع في المحميات الملكية، ومنها زراعة مليون شجرة في روضة الخفس بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وزراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وإمداد محمية الملك سلمان بـ 1.2 مليون شتلة لغرسها، كما أسفرت جهود التعاون بين المركز وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.