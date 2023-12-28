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جديد المحليات > توقف حظر بيع ساعات “آبل”
28/12/2023   9:55 ص

توقف حظر بيع ساعات “آبل”

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أوقفت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية الحظر الذي فرضته لجنة حكومية على بيع نماذج من ساعات آبل الذكية، على خلفية نزاع مع شركة “ماسيمو” حول براءة اختراع عن تقنية تقيس مستوى الأكسجين في الدم.

وبهذا الحكم أصبح قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية بإيقاف بيع الساعات معلقاً بشكل مؤقت، بعدما قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة التماساً عاجلاً تطلب فيه وقف الحظر الذي كان قد دخل حيز التنفيذ (الثلاثاء) الماضي، لتعبر “آبل” عن سعادتها بعودة بيع ساعاتها الذكية فيما لم تعلق شركة ماسيمو على الحكم.

واتهمت “ماسيمو” في وقت سابق شركة “آبل” باستقطاب موظفيها وسرقة تقنية طبية خاصة بها لدمجها في ساعاتها، مطالبة بحظر بيع هذه الساعات، ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام حق النقض لوقف الحظر، ليدخل حيز التنفيذ قبل أن تعلقه محكمة الاستئناف. وفق “أخبار 24”.

ونفت شركة التكنولوجيا العملاقة الاتهامات الموجهة إليها بسرقة براءة الاختراع، واعتبرت الخطوة التي اتخذتها شركة ماسيمو مناورة منها لتمهيد الطريق لطرح ساعاتها الذكية المنافسة لساعات آبل.

توقف حظر بيع ساعات “آبل”

جديد المحليات
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