أفضل “5 روبوتات” دردشة صحية لعام 2023

يشهد العالم الآن ثورة تقنية جديدة تتمثل في خطوة جديدة للإنسان نحو مستقبل أكثر سهولة ورفاهية، ولا تقل الضجة التي أحدثتها عن الثورة الصناعية واختراع الإنترنت، ألا وهي تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدخل الحياة اليومية بشكل متسارع منذ الكشف عن روبوت الدردشة الشهير “شات جي بي تي” العام الماضي.
وتغلغلت أدوات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات لتشمل التصميم والبحث العلمي وكتابة المحتوى وإنشاء الوسائط وابتكار القصص والرويات، إلا أن مجلة “Medical futurist” الطبية ركزت على روبوتات الدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي لا غنى عنها لكل مريض أو متخصص في الرعاية الصحية، حيث استعرضت أبرز 5 أدوات حازت على إعجاب المستخدمين خلال عام 2023.
وبدأت المجلة بتطبيق “OneRemission” وهو روبوت دردشة مخصص للرد على الاستفسارات الخاصة بأمراض السرطان المختلفة، فهو يوفر قائمة شاملة من الأنظمة الغذائية والتمارين وممارسات ما بعد العلاج، فيما يقوم روبوت “Youper” بمراقبة وتحسين الصحة العاطفية للمستخدمين من خلال محادثات شخصية سريعة باستخدام التقنيات النفسية استناداً على أحدث الدراسات الطبية المتخصصة. وفق “أخبار 24”.
وشملت القائمة أيضاً روبوت الدردشة “Florence” الذي يعمل كممرضة شخصية تذكر المريض بأوقات تناول الأدوية، مع ميزات أخرى منها تتبع العلامات الحيوية للجسم والعثور على أقرب مستشفى أو صيدلية، فيما يعمل روبوت “Healthily” كطبيب مرافق يشخص المرض ويقدم وصفات طبية بمجرد إدخال الأعراض من خلال محادثة بسيطة مع المريض.
وأضافت المجلة أن روبوت “Sensely” يمكنه من خلال المساعد الطبي الافتراضي المسمى Molly تقييم أعراض المريض باستخدام الكلام والنصوص والصور والفيديو، حيث يقوم بجمع البيانات ومطابقتها مع آخر الأبحاث العلمية المتعلقة بالمرض، كما يمكنه الاتصال فوراً بأقرب وحدة رعاية صحية للتدخل في الحالات الطارئة كالغيبوبة والنوبات القلبية دون تدخل من المريض.