“واجهة سوداء” جديدة لـ”واتساب ويب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تقديم لون خلفية جديد للمظهر الداكن لعميل الويب الخاص به إلى جانب شريط جانبي جديد معدّل، لتقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة.
ولا تقتصر هذه الإضافة على الجماليات فحسب، بل إنها تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التجربة البصرية مع استكمال التصميم العام للتطبيق، سواءً التطبيق الخاص بهواتف أندرويد وآيفون أو الخاص بأجهزة سطح المكتب.
وما زالت الواجهة المظلمة الجديدة قيد التطوير، حيث أكد موقع “wabetainfo” المتخصص، أنها ستكون متاحة في التحديث المستقبلي لواتساب الخاص بأجهزة الحاسب أو صفحة الويب. وفق “أخبار 24”.