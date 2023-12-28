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جديد المحليات > “الواحة”.. وطن آمن ومزدهر
28/12/2023   9:54 ص

“الواحة”.. وطن آمن ومزدهر

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واصلت وزارة الداخلية، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بمعرض “واحة الأمن” الذي يهدف للتعريف بدور وجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتحقيق السلامة.

ويأتي المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري في الصياهد شمال منطقة الرياض، تحت شعار “وطن آمن ومزدهر”، ويشهد مشاركة إمارات المناطق والقطاعات الأمنية وعدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

ويضم أجنحة وأركاناً متنوعة تعرف زائريها بجهود ونشاطات الوزارة التي تسهم في تحقيق الشعور العام بالأمان والمحافظة عليه، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على السلامة العامة. وفق “أخبار 24”.

ويتناول المعرض الجهود المبذولة لتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن لنسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، كما تشمل فعاليات معرض “واحة الأمن” عروضاً عسكرية متنوعة.

“الواحة”.. وطن آمن ومزدهر

جديد المحليات
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