غدًا.. الدراسة بـ”مدرستي” بـ”الشمالية” وجدة

قرر عدد من إدارات التعليم تعليق الدراسة الحضورية، (الخميس)، وتحويلها عن بُعد، عبر منصة “مدرستي”، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي أشارت إلى توقعات باستمرار الحالة المطرية، وما يصاحبها من تقلبات جوية بعدة مناطق.
وحوّلت إدارة تعليم الحدود الشمالية، الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصتَيْ “مدرستي” و”روضتي” في مدارس المنطقة كافة، وكذلك تحويل التدريب التقني والمهني عن بُعد.
كما تقرر تعليق الدراسة الحضورية لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك على خلفية الحالة الجوية المتوقعة في منطقة مكة المكرمة (الخميس). وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر، خلال الساعات القليلة الماضية، إنذارًا باللون الأحمر، حول حالة مناخية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية ومنطقة مكة المكرمة.
ودعا الدفاع المدني بدوره إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الحالة الجوية، حرصًا على سلامة الجميع.