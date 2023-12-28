سامسونج تضيف ميزة “حماية البطارية”

قالت مصادر ومواقع متخصصة، إن شركة سامسونج ستضيف قريبا ميزة جديدة تُسمى “حماية البطارية” تهدف إلى إطالة العمر الافتراضي للبطارية عبر تحسين آلية الشحن.
وكشفت المصادر أن الميزة الجديدة ستكون متاحة في تحديث “One UI 6.1” القادم مع سلسلة هواتف “جالاكسي “S24 المنتظرة، كما يتوقع إتاحتها لاحقًا في أجهزة سامسونج التي جرى تحديثها إلى نظام أندرويد 14، حيث تختبر فيها الشركة الميزة نفسها.
ومن المقرر، وفق المصادر ذاتها، أن تكون الميزة الجديدة متاحة في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات، وهي تتيح عند تفعيلها 3 خيارات مختلفة لحماية البطارية من الشحن الزائد هي الحماية الأساسية، والتكيفية، والقصوى.
وأوضحت أنه عند اختيار الحماية الأساسية، يتوقف الشحن تلقائيًا لدى وصول نسبة الشحن إلى 100%، ولا تُستأنف عملية الشحن إلا بعد انخفاض نسبة الشحن إلى 95%، ويُعد ذلك مستوى أساسيًا للحماية، فيما تعمل ميزة الحماية القصوى على إيقاف شحن البطارية تمامًا عند وصول نسبة الشحن إلى 80%، ويُستأنف الشحن مجددًا عندما تقل نسبة الشحن عن 80%. وفق “أخبار 24”.
أما الحماية التكيفية، فهي توقف الشحن السريع مؤقتًا عند وصول نسبة الشحن إلى 80%، ويجري شحن الجهاز ببطء إلى 100% بحلول وقت الاستيقاظ، وذلك يوفر حماية معتدلة للأشخاص الذين يواصلون شحن أجهزتهم طوال الليل، ويُقدر وقت النوم بناءً على نمط استخدام الجهاز.