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28/12/2023   10:01 ص

“الإمساك” علامة على “التصلب المتعدد”

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حذرت دراسة جديدة أجرتها جامعة “السوربون” الفرنسية، من أن الاكتئاب والإمساك يمكن أن يكونا من العلامات المبكرة لمرض التصلب المتعدد (MS).

كما لفت العلماء في الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أيضًا، إلى أن التهابات المسالك البولية (UTIs) قد تسبق تشخيص المرض، حيث تبدأ العمليات الأساسية قبل سنوات من التشخيص الرسمي.

وجاءت نتائج الدراسة التي نُشرت بمجلة “Neurology” العلمية، بعد مراجعة بيانات أكثر من 20 ألف مريض تم تشخيصهم مبدئياً بالإصابة بالمرض، ومطابقتها مع أفراد يعانون من الإمساك من غير المصابين بالتصلب المتعدد. وفق “أخبار 24”.

“الإمساك” علامة على “التصلب المتعدد”

طب وتداوي
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