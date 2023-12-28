تدمير كلي لـ”السرطان” بـ”الاهتزاز”

توصل باحثون بجامعة “تكساس” الأمريكية، إلى طريقة جديدة لتدمير الخلايا السرطانية، من خلال تحفيز جزيئات معينة للاهتزاز بشكل متزامن باستخدام الأشعة تحت الحمراء.
ونجح الباحثون، وفقاً لمجلة “Nature Chemistry” العلمية، في تفكيك أغشية الخلايا السرطانية بنسبة 99% من خلال جزيئات الأمينوسيانين المهتزة، ما يعمل على كسر هياكل هذه الخلايا وتدميرها تماماً.
وتعتبر هذه الطريقة نهجاً يستخدمه العلماء عادةً في علاج العظام، ولكن الباحثين اكتشفوا أن الأشعة تحت الحمراء تعمل على تسريع دوران الخلايا واهتزازها بشكل أسرع بمليون مرة من حركتها المعتادة. وفق “أخبار 24”.