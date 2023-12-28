“انخفاض” البطالة “0.7 %”

سجل معدل البطالة الإجمالي في المملكة للسعوديين وغير السعوديين 5.1 ٪ في الربع الثالث من العام الحالي بانخفاض قدره 0.7 % مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع المعدل بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بالنسبة للسعوديين بلغ 8.6٪ في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع مقداره 0.3% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 1.3% عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 % مئوية حيث بلغ 51.6٪ ، بانخفاض بمقدار 0.9% عن الربع الثالث من العام الماضي.
وأكدت انخفاض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2% حيث بلغ 47.2 ٪ مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.1% عن الربع الثالث من عام 2022م.
وارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.6% ليبلغ 35.9% ، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان بمقدار 0.3% ليصل إلى ٪30.1 ، وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.6 % ليصل إلى 16.3 ٪، وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان بالنسبة للسعوديين الذكور بمقدار 0.7% ليصل إلى 66.8 ٪ و63.7% على التوالي، واستقر معدل البطالة عند 4.6 ٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب استقرار معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثالث من العام الحالي عند 18.5 ٪ و13.8 ٪ على التوالي ، وسجل معدل البطالة انخفاضا بمقدار 0.2%، حيث بلغ 25.3٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وفي المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.1% ليصل إلى 36.5%، وانخفاضاً في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.2% ليصل إلى 31.5%، وارتفاعا في معدل البطالة بمقدار 0.4% ليصل إلى 13.6 ٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام . وفق “أخبار 24”.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بالنسبة للذكور والإناث في سن العمل الأساسي ارتفاعا بمقدار 0.3% حيث بلغ 68.2، فيما استقر معدل المشتغلين إلى السكان عند 62.8 ٪، كما ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.4% ليصل إلى 7.9 ٪، بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام بينما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان، ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالنسبة للسعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر ، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.
أظهرت النتائج أن 94.7 ٪ من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص . وأن 61.7 ٪ من السعوديات المتعطلات و 47.8 ٪ من السعوديين المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر، كذلك أفاد ٪75.8 من السعوديات المتعطلات، و89.5 ٪ من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثماني ساعات أو أكثر في اليوم الواحد.