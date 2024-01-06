طقس الأسبوع.. انخفاض “الأمطار” واستمرار “البرودة”

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا الأسبوع، انخفاض فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مع استمرار الأجواء الباردة على شمال ووسط وشمال شرق المملكة، وذلك اعتبارًا من (الأحد) حتى نهاية الأسبوع.
وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 2 إلى 6 درجات، مع احتمالية تأثُّر مناطق شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى مناطق شمال شرق البلاد، بالضباب خلال الليل والصباح الباكر.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق اليوم.
وقال المركز إن الأمطار المتوقعة السبت ستشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، مبيناً أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى القصيم، وحائل، والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.