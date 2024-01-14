“مسك” تُعزِّز كفاءات الشباب السعودي بـ”دافوس”

تواصل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، جهودها لتمكين الشباب من بناء جسور التواصل مع القادة ومعالجة التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.
وتأتي مشاركة “مسك” للسنة السادسة في “دافوس” بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب؛ وسيُسلّط الضوء على الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة “مجلس الشباب” الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية.
كما تقدم مساحات تفاعلية يُشارك فيها 35 متحدثًا في 10 جلسات حوارية، ويُناقش من خلالها أثر مبادرات وبرامج مسك على مجتمع الشباب محليًا وعالميًا، فيما تأتي منصة “المواطنين المؤثرين” وهي مساحة مخصصة لاكتشاف مبادرات مسك المحفزة للتغيير، وتمكين المجتمعات المحلية يُشارك في تقديمها الشباب السعودي المُستفيد من برامج المؤسسة.
وتخصص “مسك”، منصة حوارية تجمع الشباب والقادة بعنوان “حوار بلا حدود” لدراسة أثر القادة على التغيير المجتمعي الذي يحركه الشباب، بالإضافة إلى 3 طاولات مُستديرة؛ لعرض توصيات الشباب على القادة، بما يُمكّن أصحاب القرار من مضاعفة أثر مجتمع الشباب. وفق “أخبار 24”.
وتستكمل “مسك” جهودها في أهم المحافل الدولية لإبراز وتعزيز كفاءات الشباب السعودي، وقيادة الفكر وبناء شراكات عالمية ومضاعفة أثر الشباب في صياغة مستقبل أكثر فعالية وشمولية، وتمكين القادة من احتضان الطاقات الشبابية المؤثرة.