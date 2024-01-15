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جديد المحليات > “محمية الإمام”.. تنوُّع بيئي وأحيائي بـ5 مناطق
15/01/2024   8:21 ص

“محمية الإمام”.. تنوُّع بيئي وأحيائي بـ5 مناطق

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تتسم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بطبيعة خلابة وتنوع بيئي ‏وأحيائي ‏فريد، يضم العديد من الأنواع النادرة من الكائنات الفطرية، مثل ‏غزال الريم، ‏والمها الوضيحي، والنعام، والثعلب الأحمر.

وتمتد المحمية، التي ‏تقع في الجزء الشمالي الشرقي من ‏المملكة، على مساحة 91.5 ألف كيلومتر مربع، ما يجعلها ثاني أكبر ‏المحميات الملكية من حيث المساحة، إذ يمتد ‏النطاق الجغرافي للمحمية ‏داخل خمس مناطق إدارية في المملكة، وهي حائل ‏والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.‏

و‏سجل الباحثون في المحمية حتى ‏الآن 138 نوعاً من الكائنات الفطرية، تشمل 11 نوعاً من الثدييات، و88 نوعاً من ‏الطيور أشهرها الحبارى ‏الآسيوية، بجانب أنواع عدة من الزواحف واللافقاريات.

كما تضم جنباتها 179 نوعاً نباتياً، تنقسم بأصنافها إلى 113 نباتاً موسمياً حولياً، و66 نباتاً ‏معمراً، ‏من أشهرها أشجار السدر البري، والطلح النجدي، والعوسج، والعرفج‏، والأرطى، إلى جانب المعالم التاريخية، مثل قصر الملك عبدالعزيز في ‏لينة، وقصر قبة، ‏وسوق لينة التاريخي، وآبارها الشهيرة، وطريق الحج القديم ‏المعروف باسم “درب ‏زبيدة” . ‏

وتقود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشروعاً رائداً، يُعَدّ الأكبر من ‏نوعه في المملكة، بالاعتماد على أكثر من 40 طائرة “درون” في تعزيز قدرات ‏الحماية والرصد البيئي، الذي تمكن من زيادة كفاءة فرق العمل بأكثر من 220% مع ‏تقليل الوقت الذي كان يحتاجه المراقب البيئي لتغطية مساحة 427 كم مربع، من 13 ساعة ‏إلى 4.3 ساعة عمل فقط.

وجاء الاعتماد على طائرات “الدرون” كبديل ‏صديق للبيئة، يسهم بفعالية في تقليل الاعتماد على المركبات ذات الدفع الرباعي، والحد ‏من استهلاك الوقود التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز ‏‏66 %.‏

واعتُمد ترشيح المحمية رسمياً للقائمة الخضراء ‏للمحميات الطبيعية الأفضل إدارة على مستوى العالم من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ ‏على الطبيعة، وذلك بعد إدراجها على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية التي ‏تصدرها اللجنة العالمية للمناطق المحمية، بالتعاون مع المركز العالمي لرصد حفظ ‏الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.‏

وتوفر المحمية أيضًا بيئة آمنة لحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ‏ورعاية الموائل الطبيعية وتأهيل الأنظمة البيئية، وضمان عدم تأثير النشاط البشري ‏على التوازن الطبيعي، وهو ما يفسر منع الصيد الجائر وتخصيص محمية الشمال للصيد المستدام ‏على مساحة ألفَيْ كم مربع.

كما تقوم على برنامج ريادي لزيادة أعداد الطرائد، وتقنين أنشطة الصيد ‏باستخدام الطرق التقليدية وتحديد أوقاته؛ لعدم الإخلال بالتوازن البيئي والعمل على ‏زيادة الغطاء النباتي من خلال منع الاحتطاب، والرعي الجائر، وتطوير مشاريع نثر ‏البذور بالاعتماد على أحدث الطرق العلمية.‏

وبرهنت دراسات علمية وبحوث ميدانية على ازدهار الغطاء النباتي خلال العامين ‏الماضيين، ووصوله إلى أفضل حالاته منذ تأسيس المحمية في عام 2018، إذ بلغت ‏الزيادة في معدل الغطاء النباتي من 1.5 إلى 6.7 % في نطاق المحمية، كما نفذت 3 ‏مشاريع للتشجير الصحراوي، وزراعة 593.7 ألف شجرة مع نهاية عام 2023.

وشكل مشروع الحماية والرصد البيئي خطوة مهمة للهيئة على طريق بناء الكوادر ‏المتخصصة وتطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية، إذ تمّ تدريب أكثر ‏من 100 مراقب بيئي وجوال، بإجمالي 8 آلاف ساعة تدريبية.

كما مكّن البرنامج ‏من تحليل المصورات والبيانات، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وبرمجيات الذكاء ‏الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لتحقيق أعلى معدلات الجودة.‏

وعلى مدى عام 2023، تمكنت الهيئة من ضبط دخول الزوار للمحمية بشكل نظامي وفق ‏مجموعة من الضوابط التي تضمن الحفاظ على البيئة، وكذلك تمكين الزوار من التمتع ‏بالتخييم من خلال استخراج التصاريح الإلكترونية وبشكل فوري مع وجوب الالتزام ‏بالضوابط المعلن عنها مسبقاً عبر المنصات الرسمية للهيئة. وفق “أخبار 24”.

وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات ‏استخراج التصاريح المختلفة لأبناء المجتمع المحلي، مثل تصاريح الرعي، والعبور‏، وتصاريح النحالين، وتوفيرها إلكترونياً.

وتبقى تنمية المجتمع المحلي من الأهداف الأساسية التي تعمل على تحقيقها الهيئة عبر ‏عدة محاور، تشمل إقامة الدورات التدريبية، وورش العمل لتطوير أصحاب المهارات العملية، ‏وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل عبر وظائف عصرية مناسبة.

كما تعمل على دعم المشاريع ‏الصغيرة وريادة الأعمال، ومبادرات الأسر المنتجة والحرفيين، من خلال إقامة ‏المعارض وإشراكهم في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، مع ما تحمله الحرف ‏والمهن التقليدية من قيمة تراثية وإسهامات مستمرة في الاقتصاد الوطني.‏

“محمية الإمام”.. تنوُّع بيئي وأحيائي بـ5 مناطق

جديد المحليات
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