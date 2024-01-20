156 % “تعافي” بأعداد السياح في المملكة

كشفت منظمة السياحة العالمية عن تعافي أعداد السياح الوافدين إلى المملكة بنسبة 156% خلال العام المنصرم مقارنةً بالعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير المنظمة الصادر في شهر يناير الحالي.
وأوضحت المنظمة أن النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة أسهمت في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا على مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشارت إلى المساهمة الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النمو العالمي في مجال السياحة؛ حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال العام الماضي، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.
وأبانت أن المعدل العالمي للتعافي عام 2023 وصل إلى 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019، فيما وصلت مساهمة السياحة المباشرة في الناتج الإجمالي العالمي بـ 3% لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار، متوقعة أن تتعافى السياحة العالمية تمامًا من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.
وكانت مختلف الوجهات السياحية في المملكة قد شهدت تزايدًا كبيرًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال العام 2023، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
وحقق هذا الرقم فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات؛ حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة، لتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، كما يعكس التزايد الكبير في أعداد السياح الوافدين، ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.
وفق “أخبار 24”.