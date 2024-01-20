مانشيني: لا تهاون أمام “قرغيزستان”

أكد الإيطالي “روبرتو مانشيني”، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية لاعبيه لمباراتهم الثانية في كأس آسيا “قطر 2023″، والتي ستجمع الأخضر مع قرغيزستان، غدًا الأحد.
وقال مانشيني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، إن جميع مباريات المنتخب السعودي مهمة، محذرًا من التهاون في مباراة الغد، والتي سيسعى الأخضر للفوز بها من أجل حسم التأهل إلى ثمن النهائي.
وأضاف أنه توجد العديد من المنتخبات القوية ولكن يجب أن نكون في كامل تركيزنا ونأخذ كل مباراة على حدة، مستدلًا بما قدمه المنتخب العراقي أمام اليابان وكيف تمكن من هزيمة المرشح الأول للفوز باللقب، كما شدد على ضرورة احترام كل المنافسين.
وعن الأداء المميز الذي قدمه اللاعب البديل عبدالرحمن غريب في المباراة الماضية أمام عمان، قال مانشيني إن غريب غيّر من الأمور فور دخوله، معربًا عن سعادته بما قدمه خلال المباراة، كما أشاد باللاعب سالم الدوسري كونه يتميز باللعب في جميع خطوط الهجوم. وفق “سبورت 24”.
ودافع مانشيني عن أسلوب اللعب الذي يعتمده مع الأخضر؛ حيث قال: “بعد أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف.. لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء .. وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة”.
وأكد المدرب الإيطالي أن الأجواء في المعسكر إيجابية منذ البداية، واللاعبين في هذه اللحظة سعداء، مختتمًا: “نريد أن نستمر بذلك حتى النهاية”.