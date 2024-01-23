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جديد المحليات > “الخريجي” يشارك في حفل “تنصيب” رئيس “ليبيريا”
23/01/2024   1:43 م

“الخريجي” يشارك في حفل “تنصيب” رئيس “ليبيريا”

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، الثلاثاء، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، رئيساً لجمهورية ليبيريا، وذلك في العاصمة مونروفيا.

ونقل “الخريجي”، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وتولى جوزيف بواكاي مقاليد السلطة في ليبيريا، اليوم، ليصبح ثالث رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد منذ نهاية الحروب الأهلية عام 2003، وأدى اليمين الدستورية لولاية مدتها 6 سنوات خلال مراسم أقيمت في العاصمة مونروفيا. وفق “أخبار 24”.

“الخريجي” يشارك في حفل “تنصيب” رئيس “ليبيريا”

جديد المحليات
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