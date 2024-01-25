“ذكاء” بتكلفة أقل بـ”مايكروسوفت”

تخطط شركة “مايكروسوفت” لتطوير تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل من النماذج الحالية في السوق.
وتعمل الشركة على هذه المبادرة من خلال تشكيل الفريق الجديد المسمى “GenAI “، من أجل بناء ما تسميه الشركة النماذج اللغوية الصغيرة.
ويركز هذا الفريق على إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي تحادثية ذات متطلبات حسابية قليلة مقارنةً بالتكنولوجيا الحالية، حيث تهدف النماذج اللغوية الصغيرة إلى توفير الإمكانات التحادثية المشابهة للنماذج اللغوية الكبيرة.
يشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم شركة مايكروسوفت تجاوزت حاجز الثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى؛ لتحتفظ بمكانتها كثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة بعد “أبل” مباشرة. وفق “أخبار 24”.