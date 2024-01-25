قيمة “مايكروسوفت” تتخطى “3 تريليونات” دولار

تجاوزت القيمة السوقية لأسهم شركة مايكروسوفت حاجز الثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى؛ لتحتفظ بمكانتها كثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة بعد “أبل” مباشرة.
وتتنافس أسهم مايكروسوفت وأبل على المركز الأول باعتبار أسهمها الأكثر رسملة في بورصة وول ستريت منذ بداية العام، مع خسارة الشركة المنتجة لهواتف آيفون لفترة وجيزة موقع الصدارة لصالح عملاق البرمجيات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وسجلت أسهم مايكروسوفت مستوى قياسياً عند 405.6 دولار، بزيادة 1.7 % لتخترق حاجز الثلاثة تريليونات دولار، فيما جرى تداول أسهم شركة أبل عند 195.5 دولار بزيادة 0.3% لتصبح قيمتها السوقية 3.02 تريليون دولار، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وفق “أخبار 24”.
ويُنظر إلى مايكروسوفت على نطاق واسع باعتبارها الأوفر حظاً في سباق السوق على نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى تتضمن: ألفابت، مالكة جوجل، وأمازون دوت كوم، وأوراكل، وميتا فلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك.