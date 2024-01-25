“الدوسري”: جئنا قطر من أجل الكأس

أكد اللاعب سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي أن الأخضر لم يأت إلى قطر إلا من أجل التتويج باللقب الرابع في كأس آسيا.
وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية اللقاء أمام تايلاند والذي حسمه التعادل السلبي في ختام دور المجموعات، إن الإعداد لمباراة دور الـ16 سيكون مختلفًا عن مباراة اليوم التي خاضها الفريق بتشكيلة مختلفة.
وأشاد الدوسري بالمستويات التي قدمها جميع اللاعبين اليوم ولم يكن ينقصهم سوى الخروج بالفوز، مشيرًا إلى أن المجموعة كاملة ستكون جاهزة للمباراة المقبلة التي أعرب عن ثقته في تخطيها لمواصلة المشوار. وفق “سبورت 24”.
ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل لحساب دور الـ16 على استاد المدينة التعليمية.