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جديد المحليات > “النفط” بأعلى “سعر” منذ 60 يوماً
27/01/2024   12:36 م

“النفط” بأعلى “سعر” منذ 60 يوماً

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أغلقت أسعار النفط المعاملات الأسبوعية مرتفعة عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، ليواصل منحنى الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36 % إلى 83.55 دولار للبرميل، لتسجل أعلى تسوية منذ 30 نوفمبر الماضي، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.84 % إلى 78.01 دولار.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من 6%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الماضي، حيث يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية رفعت من التوقعات بزيادة الطلب. وفق “أخبار 24”.

“النفط” بأعلى “سعر” منذ 60 يوماً

جديد المحليات
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