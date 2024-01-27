“حزم” لصور “غوغل” المتشابهة

أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية، ميزة جديدة تمكن مستخدمي هواتف أندرويد من عرض وتجميع الصور المتشابهة في مجموعات على تطبيق “صور غوغل”.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “Wierd” التقني، أن الميزة التي تحمل اسم “Photo Stacks” يمكنها إيجاد الصور ومقاطع الفيديو المتشابهة ووضعها في حزمة واحدة متاحة للتفعيل المباشر.
وتسهّل هذه الميزة ترتيب الصور ومقاطع الفيديو، بدلاً من ترتيبها الزمني الذي يرهق المستخدم في إيجادها، حيث تظهر الحزم على هيئة أيقونات بها صورة رئيسية بارزة ورقم يشير إلى عدد العناصر الموجودة بها. وفق “أخبار 24”.